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yeniden yeşil sahalarda

Dünya rekortmeni eski Jamaikalı atlet , Norveç Birinci Futbol Ligi ekiplerinden ile antrenmanlara çıkıyor.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 19:29 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 19:32
Usain Bolt yeniden yeşil sahalarda

Dünya rekortmeni eski sprinter , Norveç ekibi ile antrenmanlara çıkıyor.

Kariyerinde 8 olimpiyat altını bulunan 31 yaşındaki Jamaikalı atlet, başkent Oslo'ya 40 kilometre uzaklıktaki Drammen kentinde, Birinci Lig ekibi Stromsgodset'in antrenmanına katıldı.

Erkekler 100 ve 200 metre rekorlarını elinde tutan Bolt'a, 100 metre rekoruna atfen üzerinde "9.58" yazan forma verildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) için 10 Haziran'da, İngiltere'nin Manchester kentindeki Old Trafford Stadı'nda yapılacak yardım maçına hazırlanan Bolt, antrenmana çıkmasıyla ilgili, "Belki kulüp bir şeyler görüp bana şans vermiştir." ifadesini kullandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın taraftarı olduğu bilinen Bolt, daha önce de Alman ekibi Borussia Dortmund ve Güney Afrika'dan Sundowns takımı ile antrenmana çıkmıştı.

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Usain Bolt yeniden yeşil sahalarda
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