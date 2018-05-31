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, 'dan ayrıldı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden 'da sözleşmesi sona eren sağ bek , takımıyla yollarını ayırdığını açıkladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 13:40
Uğur Arslan Kuru, Altınordu'dan ayrıldı

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun sezon bittikten sonra telefonla arayarak yeniden anlaşmak için söz aldığı deneyimli futbolcu, kararını değiştirerek sözleşme yenilemeyeceğini duyurdu. Serbest kalan Uğur'un 'la prensipte el sıkıştığı iddia edildi.

Geçen sezon stoper olarak görev alan tecrübeli krampon kırmızı-lacivertli takımın ikinci kaptanıydı.

Uğur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Formasını üç yıl gururla terlettiğim 'yla yollarımı ayırmış bulunmaktayım. Başta Seyit Mehmet Özkan başkanımız olmak üzere Hüseyin Eroğlu hocam ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Altınordu sevdalılarına da vermiş oldukları destekler için sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Altınordu'da Erdoğan, Serkan ve Deniz'den sonra Uğur kulüple vedalaşan dördüncü isim oldu. Mirkan ve Murat da yapılan teklif sonrası imza atmadı.

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Uğur Arslan Kuru, Altınordu'dan ayrıldı
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