Cenk Tosun kırmızı kart gördüğü anı anlattı

Cenk Tosun, Türkiye ile Tunus'u karşı karşıya getiren ve 2-2'lik beraberlikle sona eren karşılaşmanın 61. dakikasında, birkaç taraftarla yaşadığı tartışma nedeniyle gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Milli oyuncu, tartışma anında yaşananları A Spor'a açıkladı. Konuyla ilgili "Herkesin bildiği gibi ben çok sakin bir insanım." diyen Cenk şöyle devam etti, "Kendimi kaybettim, siyah perde önüne iner ya, öyle bir şey oldu. Öncelikle Türk halkından ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Çünkü ay yıldızlı forma üzerimizde iken çok daha farklı davranmamız gerekiyor. O yüzden bana yakışmayan bir hareketti. Takımımı 10 kişi bıraktım, belki yenebileceğimiz maçta berabere kaldık."

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Ailesine çok bağlı bir insan olduğunu belirten Cenk, "Her şeyden önce biz de insanız, tamam milli futbolcuyuz, profesyoneliz ama biz de insanız. Benim aileme -hele ki babama- çok farklı bir bağım var. Benim buralara gelmemde en büyük pay babamındır. Maç esnasında tribünde gördüğüm çok kötü bir görüntüden sonra kendimi tutamadım. Saha dışına gittim ve dediğim gibi siyah bir perde önüme indi. Yapmamam gereken bir şeydi o yüzden herkesten özür diliyorum.

Ama yine üstüne basarak söylüyorum, aile benim için her zaman bir numarada gelmiştir. Aile her şeyden önemlidir, o yüzden kendimi tutamadım." ifadelerini kullandı.

Cenk, tribünde yaşanan olayların nasıl farkına vardığını şöyle anlattı, "Kafamı [tribüne] döndürdüğüm anda babamla bir ağız dalaşına girildiğini görüldüm. Konuyu bilmiyorum, daha babamla konuşmadım. Ondan sonra sinirlendim, o tarafa doğru yürüdüm ve yalnış yaptıklarını -biraz tehdit ederek, bana yakışmayan şekilde- söyledim. Ama yine söylüyorum, babamı o durumda görünce önüme siyah bir perde çekildi. Yapmamam gereken bir şeydi."

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Yıldız oyuncu böyle bir olayın tekrar yaşanmayacağını söyledi. Yaşadığı olayın karakterini yansıtmadığını belirten Cenk, "Ben nazar olduğunu düşünüyorum. Allah'a şükür iyi bir sezon geçirdim, milli takımla son 2 maçta 3 gol attım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Belki birilerinin nazarı değdi. Ben bundan da ders çıkaracağımı düşünüyorum. Benim sakin biri olduğumu herkes biliyor, karakterimi herkes takdir ediyor. Futbolcu herkes olabilir, futbolcu olmak çok önemli değil. Futboldan sonra herkesin seni nasıl hatırladığı önemli. Bence karakter futboldan daha önemlidir. Bana yakışmayan bir hareket oldu o yüzden Türk halkından ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Bir daha olmayacağına söz veriyorum." şeklinde konuştu.

26 yaşındaki oyuncu; soyunma odasında takım arkadaşlarını karşılarken herkesin kendisine sarılarak sevgi gösterisinde bulunmasını ise şu sözlerle değerlendirdi, "Beni herkes çok seviyor, sağolsunlar. Çok yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Benim yaşım genç olmasına rağmen burada çok oyuncuya abilik yapıyorum. 30 milli maç oynadım, o yüzden hoca bana o misyonu [kaptanlığı] verdi ve ben de elimden geleni yaptım. Maçtan sonra hepsi geldi sarıldı, maç içinde de 'Abi sakinleş, yapma, etme...' diye beni durdurmaya çalıştılar ama dediğim gibi aileyi öyle görünce insan kendini tutamıyor bazen ama bundan da inşallah ders çıkaracağım ve bir daha da yapmaamk için elimizden geleni yapacağım."

Cenk Tosun, milli takımın durumunu da şöyle yorumladı, "Milli takımı iyi buluyorum. Bugün yine iyi oynadığımızı düşünüyorum, 10 kişi kalmasaydık belki galip gelecektik. İkinci yarıya iyi başladık ve şanssız bir gol yedik. 10 kişi kalmasaydık galip gelirdik. Yeni yapılanmayı iyi buluyorum, hocanın felsefesini yavaş yavaş oturtuyoruz. Son Rusya maçını iyi geçirip Uluslar Ligi'ne ve Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerine hazır olacağımızı düşünüyorum."

26 yaşındaki oyuncu 54. dakikada penaltıdan attığı golle Türkiye'yi Tunus karşısında 1-0 öne geçirdi ve milli takım formasıyla oynadığı 29. maçta 11. golünü attı.