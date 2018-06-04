Beşiktaş'ta 6 oyuncu ile yollar ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitiren Beşiktaş'ta 6 oyuncunun bileti kesildi. Bu isimlerle sezon sonunda yolların ayrılması beklenirken siyah beyazlı ekip bir yıldızın transferini bitirmek için de girişimlere başladı.
Giriş Tarihi: 3.6.2018 22:33Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 01:49
Spor Toto Süper Lig'de üst üste iki sezon gelen şampiyonluğun ardından bu sezon ligi dördüncü sırada bitiren ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimler belli oldu.