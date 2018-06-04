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" ile 5 yıllık anlaştık"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'da teknik direktörlük görevine getirildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 17:56
Fatih Tekke ile 5 yıllık anlaştık

Sarı-siyahlı kulübün başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fatih Tekke ile 5 yıllık anlaştık. Fatih hoca ile uzun bir projede yola çıkıyoruz." dedi.

'nin başarılı olacağına inandıklarını aktaran Sarıalioğlu, "Fatih'in hırsına, azmine ve başarılı olacağına inanıyoruz. Onlar da 18-20 yaşında bu süreçleri yaşadı. Kendileri gibi futbolcular yetiştireceğine inanıyoruz. Onlara bu fırsatı vermemiz önemli." diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig'de geride kalan sezonda, 21. haftada 17 puanla aldığı Denizlispor'u son 13 karşılaşmada 21 puan toplayarak ligde tutan Fatih Tekke'nin başarısına değinen Sarıalioğlu, "Onun için büyük bir cesaret örneğiydi. İnşallah burada daha iyi olacak." ifadesini kullandı.

Spor Toto 1. Lig'de geride kalan sezonu 50 puanla 9. sırada tamamlayan 'da, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrılmıştı.

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"Fatih Tekke ile 5 yıllık anlaştık"
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