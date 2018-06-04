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'da maaş krizi! Yıldız oyuncular isyan bayrağını çekti

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan 'da maaş krizi yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 4.6.2018 23:10 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 23:11
Galatasaray'da maaş krizi! Yıldız oyuncular isyan bayrağını çekti

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 'da yönetim ve için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Öte yandan sarı kırmızılı ekipte, bazı oyuncular zam talebiyle yönetime isyan bayrağını açtı.Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da yönetim Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Öte yandan sarı kırmızılı ekipte, bazı oyuncular zam talebiyle yönetime isyan bayrağını açtı.

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Galatasaray'da maaş krizi! Yıldız oyuncular isyan bayrağını çekti
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