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'den taraftarına teşekkür

Kulübü Başkanı , "GreyWeekend" adı altında düzenlenen alışveriş organizasyonuna gösterilen ilgi nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 17:01 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 17:17
Mustafa Cengiz'den Galatasaray taraftarına teşekkür

Kulübün internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımlayan , GSStore mağazalarında yaşanan yoğunluk ve yüksek satış rakamlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cengiz, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mağazalara koşun, diye verilen bir işareti, kıvılcıma, giderek ateş topuna dönüştüren, dünyada görülmedik bir sahiplenme ile mağazalara, sokaklara, 'ına mali destek için dökülen, 3 günde, YellowFriday organizasyonunda olduğu gibi stokların büyük kısmını eriten, günlük bazda değerlendirildiğinde, dünya spor kulüpleri mağaza satış rakamlarını geçen, tüm spor kulüplerine örnek olan, dünyanın en büyük taraftarını saygı ve sevgi ile selamlayarak teşekkür ediyoruz."

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Mustafa Cengiz'den Galatasaray taraftarına teşekkür
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