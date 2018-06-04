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, 'e veda etti

Son olarak ekiplerinden 'te forma giyen , kulüpten ayrıldığını açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 18:44
Pierre Webo, Gazişehir Gaziantep'e veda etti

2017-2018 futbol sezonunu ekiplerinden 'te geçiren , eski kulübüne veda ederken, kendini iyi hissettiğini ve goller atmaya devam edeceğini bildirdi.

Tecrübeli golcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk günden bu yana Gaziantep'te çok güzel günler geçirdiğini dile getirdi.

Böylesine büyük bir projenin parçası olma fırsatını kendisine veren kulüp başkanına, aile ortamında kendisini karşılayan takım arkadaşlarına ve Gaziantep halkına teşekkür eden Webo, şu görüşlere yer verdi:

"Tribünde adımı haykıran Gaziantep sevdalıları, sizin için sahada olma fırsatı bulduğum her an benim için çok kıymetliydi. Ama şimdi size veda etme vaktim geldi. Kendimi hala çok iyi hissediyorum ve yüksek bir motivasyonla üst düzey futbol oynamaya ve goller atmaya devam edeceğim. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübüne Süper Lig yolunda başarılar diliyorum. Mesafelerin bir önemi yok, yaşadığımız heyecan ve paylaştığımız sevgi sonsuza dek kalbimde kalacak."

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Pierre Webo, Gazişehir Gaziantep'e veda etti
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