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Son dakika haberi: 'nin futbol direktörü oldu

, başkan yönetimindeki ilk hamlesini gerçekleştirdi. Buna göre sarı lacivertli ekipte futbol direktörlüğü görevine Fransız getirildi.

Giriş Tarihi: 4.6.2018 21:23 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 21:46
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin futbol direktörü Damien Comolli oldu

'de futbol direktörü belli oldu. A Spor'un haberine göre sarı lacivertli ekipte futbol direktörlüğü görevine Fransız getirildi.

49 yaşındaki futbol adamı 1996 yılında 'in köklü ekiplerinden 'da yedi sene boyunca gözlemci olarak görev yaptı. Bu süreçte , ve Gael Clichy gibi Afrikalı pek çok yeteneği Arsenal bünyesine kazandıran Comolli 2004 ila 2005 yılları arasında Fransa Birinci Lig takımlarından 'de teknik direktörlük yaptı. Fransız ekibiyle ligi 6. sırada bitirdi ve Fransa Kupası'nda yarı final gördü.

2005'te İngiliz ekiplerinden 'de futbol direktörlüğü görevine getirilen Comolli, Hırvat yıldız Luka Modric'in transferinde önemli rol oynadı. Buna karşın bazı transferlerinden beklenen verimin alınamaması üzerine artan eleştirilerin sonucunda Comolli'nin görevine 2008'in Ekim ayında son verildi. Comolli bunun üzerine 2008'in Kasım ayında Saint Etienne'e sportif direktör olarak geri döndü ve 2010'un Kasım ayında İngiliz devi 'ın Futbol Strateji Direktörlüğü görevine getirildi. Comolli; İngiliz ekibinin 'i transfer etmesinde önemli rol oynadı.

22 Mart 2011'de Liverpool'da futbol direktörlüğü görevine getirilen Comolli, 12 Nisan 2012'de İngiliz ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Comolli'nin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sarı lacivertli ekibe imza atması bekleniyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin futbol direktörü Damien Comolli oldu
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