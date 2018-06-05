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lu 'ya talip var

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon attığı 16 golle tüm dikkatleri üzerine toplayan 'nun orta saha oyuncusu 'ya Play-Off finalinde Süper Lig'in kapısından dönen 'in talip olduğu öğrenildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 13:08
Altınordulu Kerim Avcı'ya talip var

Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla yola çıkmaya hazırlanan temsilcisinin önümüzdeki günlerde gurbetçi futbolcuya resmi teklif sunması bekleniyor.

'in sözleşmesinde, "300 bin TL karşılığında serbest kalır" maddesi bulunan Kerim'e cazip bir teklif sunmayı planladığı belirtildi. Kerim'i yuvada tutmak isteyen ise Gaziantep ekibinden eski futbolcusu Okan Derici'yi tekrar kadrosuna katmayı hedefliyor. 28 yaşındaki golcü oyuncuyla Süper Lig kulüplerinden Alanyaspor'un da ilgilendiği iddia ediliyor.

İSPANYA'YA YARI FİNALDE VEDA

Altınordu U17 takımı, dünyanın en iyi altyapı turnuvaları arasında gösterilen İspanya'daki Mundial De Clubes turnuvasında yarı final maçında Brezilya temsilcisi Palmeiras'a 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. İlk devresi 0-0 biten mücadelede, Palmeiras'ın golleri 45'inci dakikada Fabricio Biato ve 76'ncı dakikada Fonseca De Sousa'dan geldi. Kırmızı-lacivertliler, gruptaki ilk maçında Barcelona'yı 2-1 mağlup ederek dikkat çekmişti.

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Altınordulu Kerim Avcı'ya talip var
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