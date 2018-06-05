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Azubuike'nin yerine geliyor

çalışmalarına başlayan Evkur ’un İsviçre takımı FC. st. Gallen'de forma giyen ön libero ile prensipte anlaştığı iddia ediliyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 14:45
Azubuike'nin yerine Nzuzi Toko geliyor

Teknik Direktör Erol Bulut ile yeniden anlaştıktan sonra çalışmalarına ağırlık veren sarı-kırmızılı ekip, ilk transferini gerçekleştirmek için görüşmelerini yoğunlaştırdı. Nijeryalı orta saha oyuncusu Godson Azubuike'ye ciddi tekliflerin olması ve orta saha bölgesinde geçen sezon sorunlar yaşaması Malatya temsilcisini ön libero transferi konusunda acele hareket etmeye itti.

Evkur transfer komitesinin şu an bonservisi elinde bulunan Kongo uyruklu futbolcuyla ön anlaşmaya vardığı belirtilirken, resmi anlaşmanın ise önümüzdeki günlerde yapılacağı ifade ediliyor.

Başkan Gevrek'in kulübün menajerliğini yapan Ersin Güreler'e bu transfer için yetki verdiği ve Güreler'in bir dönem Eskişehirspor'da da forma giyen Nzuzi Toko ile prensip anlaşmasına vardığı iddia ediliyor.

1990 doğumlu , orta sahada görev yapıyor. En son İsviçre takımı FC St. Gallen'de forma giyen Toko, burada istikrarlı bir görüntü ortaya koydu.

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Azubuike'nin yerine Nzuzi Toko geliyor
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