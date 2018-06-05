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, kaleyi Hopf’a teslim ediyor

'un, tamamlanan sezonda Spor Toto Süper Lig'e veda eden 'nin kalecisi ile anlaşmaya vardığı, oyuncunun kulübü ile ise pazarlık aşamasında olduğu öğrenildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 13:15
Çaykur Rizespor, kaleyi Hopf’a teslim ediyor

ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan kaleci ile görüşen 'un transfer komitesinin oyuncu ile her konuda anlaştığı fakat kulübü ile pazarlık aşamasında oldukları belirtildi. Çaykur spor'un kaleci transferi için Hopf'un dışında başka bir alternatifi de değerlendirmek için arayışlarını sürdürdüğü kaydedildi.

30 yaşındaki kaleci Hopf, kariyerine 2008 yılında Ystads IF takımında başladı. Buradan İsveç kulübü Hammarby'a transfer oldu ve uzun yıllar bu kulübün kaleciliğini yaptı. Hammarby'dan Gençlerbiliği'ne 975 Bin Euro bonservis bedeli ile transfer olan başarılı kaleci Gençlerbirliği ile 33 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçına çıktı.


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Çaykur Rizespor, kaleyi Hopf’a teslim ediyor
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