Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç'un mazbata törenine hazır

Yeni başkan Ali Koç ve yönetimi mazbatalarını saat 18.00'de Ülker Stadyumu'nda düzenlenecek törenle alacak. Bu tören taraftarlara da açık olarak gerçekleşecek. Fenerium alt ve üst tribüne girişlerine izin verilen taraftarlar şimdiden stada giderken, tezahüratlarıyla da Ali Koç'a desteklerini sürdürüyorlar. Kongrede olduğu gibi Fenerbahçe taraftarı stada akın etti.

Öte yandan 'Rambo' lakabıyla tanınan Okan Güler de arkasında 'Ali Koç Baba' yazılı formasıyla duvarın üzerine çıkarak Fenerbahçeli taraftarlarla selamlaştı ve tezahüratlara katıldı.