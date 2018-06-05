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taraftarı, 'un mazbata törenine hazır

taraftarları 'un mazbata töreni için stat etrafında toplanmaya başladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 16:33 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 16:44
Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç'un mazbata törenine hazır

Yeni başkan ve yönetimi mazbatalarını saat 18.00'de Ülker Stadyumu'nda düzenlenecek törenle alacak. Bu tören taraftarlara da açık olarak gerçekleşecek. Fenerium alt ve üst tribüne girişlerine izin verilen taraftarlar şimdiden stada giderken, tezahüratlarıyla da Ali Koç'a desteklerini sürdürüyorlar. Kongrede olduğu gibi taraftarı stada akın etti.

Öte yandan 'Rambo' lakabıyla tanınan Okan Güler de arkasında 'Ali Koç Baba' yazılı formasıyla duvarın üzerine çıkarak Fenerbahçeli taraftarlarla selamlaştı ve tezahüratlara katıldı.

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Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç'un mazbata törenine hazır
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