Göztepe’den Mensah’a kanca

Selçuk Şahin, Sabri Sarıoğlu ve Günay Güvenç ile yollarını ayıran; Ghilas, Scarione ve Gouffran ile yolları ayırması beklenen Göztepe'de Mensah harekatı başladı. Sarı-kırmızılıların geçen sezon Kasımpaşa formasıyla başarılı bir sezon geçiren Mensah ile ilgilendiği iddia edildi. Bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid'te bulunan Bernard Mensah, Kasımpaşa'da 5 gol ve 7 asistlik performansıyla göz doldurmuştu.



FORVET ARKASINDA OYNUYOR

Portekiz'in Guimaraes takımında altyapı eğitimini alan Mensah, A takıma yükseldikten sonra gösterdiği performansla İspanyol devi Atletico Madrid'in yolunu tuttu. Madrid ekibinde beklediği şansı bulamayan Ganalı orta saha oyuncusu, Getafe, Guimaraes ve Kasımpaşa'ya kiralandı. Asıl mevkisi forvet arkası olan Mensah, görev verildiği takdirde kanatlarda da görev yapabiliyor.



GÖZTEPE'Yİ AVLAMIŞTI

Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği iddia edilen Bernard Mensah, geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan ve Kasımpaşa'nın sahasında Göztepe'yi 3-1 yendiği müsabakada takımının ilk golüne imza atmıştı. 23 yaşındaki oyuncu uzaktan çektiği sert ve düzgün vuruşlarla tanınıyor.