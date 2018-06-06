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kulüp personeliyle tanıştı

'nin yeni Başkanı , kulüp personelini tribüne toplayarak tanıştı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 15:45
Ali Koç kulüp personeliyle tanıştı

'de dün mazbatasını alan , çalışmalara başladı. Sabahın erken saatlerinde kulüp binasına gelen Ali Koç, incelemelerde bulundu.

Başkan Ali Koç daha sonra kulüp personeli ile de görüştü. 1907 Tribünü'nde tüm personel ile bir araya gelen Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışanlar ile tek tek tanıştı.

Kulüpte yaşanan sıkıntılar üzerine görüşler alan Ali Koç, gelecek ile ilgili neler yapılması gerektiği konusunda fikir alış verişinde bulundu. Ali Koç, neler istediğini de çalışanlara aktardı.

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Ali Koç kulüp personeliyle tanıştı
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