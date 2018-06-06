Galatasaray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik!

Yeni sezon öncesinde transfer görüşmelerine başlayan Galatasaray, ilk transferini yapmak üzere... beIN SPORTS'un verdiği bilgiye göre Galatasaray, Akhisar Belediyespor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik ile el sıkıştı.

Sarı kırmızılı takımın tecrübeli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Galatasaray, Muğdat Çelik ile Türk lirası üzerinden anlaşmaya vardı, alacağı ücretle ilgili ise henüz bilgi verilmedi.

Muğdat Çelik, geçen sezon Akhisar Belediyespor formasıyla 4 gol - 4 asistlik performans göstermişti.