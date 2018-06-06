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ilk ini yaptı: !

, geçen sezon Teleset Mobilya Akhisarspor  forması giyen ile prensip anlaşmasına vardı.

Giriş Tarihi: 6.6.2018 13:32 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 13:40
Galatasaray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik!

Yeni sezon öncesinde görüşmelerine başlayan , ilk transferini yapmak üzere... beIN SPORTS'un verdiği bilgiye göre Galatasaray, ile sözleşmesi sona eren ile el sıkıştı.

Sarı kırmızılı takımın tecrübeli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Galatasaray, Muğdat Çelik ile Türk lirası üzerinden anlaşmaya vardı, alacağı ücretle ilgili ise henüz bilgi verilmedi.

Muğdat Çelik, geçen sezon Akhisar Belediyespor formasıyla 4 gol - 4 asistlik performans göstermişti.

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Galatasaray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik!
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