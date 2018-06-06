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Gazişehir 'te 2 futbolcuyla yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir , sözleşmeleri sona eren ve ile yollarını ayırdı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 12:48
Gazişehir Gaziantep'te 2 futbolcuyla yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon takımın formasını giyen ve sözleşmeleri sona eren Webo ve ile yolların ayrıldığı belirtilerek, iki futbolcuya bundan sonraki yaşamlarında başarılar dilendi.

Açıklamada, Kamerunlu futbolcu Webo için şu görüşlere yer verildi:

"Türkiye'de ve uluslararası futbol seviyesinde adını altın harflerle futbolseverlerin zihnine yazdırmayı başaran , hem sıcakkanlılığı, hem futbolculuğu, hem de karakteriyle futbolunun da unutulmayacak isimleri arasına girerek taraftarlarımızında sevgilisi haline gelmişti. Hem saha içinde hem de saha dışında örnek bir insan olan Pierre Webo'ya emek ve katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz."

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Gazişehir Gaziantep'te 2 futbolcuyla yollar ayrıldı
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