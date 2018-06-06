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, 'ın Al-Hilal takımı ile anlaştı

, takımlarından Al-Hilal’ın başına geçti

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 12:41
Jorge Jesus, Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımı ile anlaştı

Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan ayrılan başarılı Teknik Direktör , takımlarından Al-Hilal ile anlaştı.

Portekiz Ligi takımlarından Sporting Lizbon'dan ayrılan Teknik Direktör Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu. Jorge Jesus, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Portekizli çalıştırıcı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

63 yaşındaki teknik adam daha öncede Portekiz takımları Vitoria Guimaraes, Braga ve Benfica takımlarında görev almıştı.

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Jorge Jesus, Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımı ile anlaştı
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