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13 Yaş Altı Takımı'na taşlı saldırı

13 Yaş Altı Futbol Takımı'nı taşıyan otobüs taşlı saldırıya uğradı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 18:41 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 18:56
Kasımpaşa 13 Yaş Altı Takımı'na taşlı saldırı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Beşiktaş Kulübü Fulya Tesisleri'nde oynadığımız 13 Yaş Altı Ligi müsabakası sonrası genç sporcularımızın yer aldığı takım otobüsümüz bir grup taraftar tarafından saldırıya uğramıştır." denildi.

Yaşanan olayın kınandığı açıklamada, "Bu tarz olayların altyapılardaki futbol müsabakalarına kadar sıçramasının üzüntüsünü yaşıyor ve bu olayları kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Olayla ilgili kulüpten paylaşılan fotoğraflarda, otobüsün camlarının kırıldığı ve içinde taşların bulunduğu görüldü.

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Kasımpaşa 13 Yaş Altı Takımı'na taşlı saldırı
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