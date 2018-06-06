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Litvanya Büyükelçisi'nden 'e ziyaret

Litvanya Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçisi , Başkanı ’e nezaket ziyaretinde bulundu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 21:35
Litvanya Büyükelçisi'nden Mustafa Cengiz'e ziyaret

Litvanya'nın Türkiye Büyükelçisi , Başkanı 'i ziyaret etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilen görüşmede Büyükelçi Audrius Bruzga, Başkan Mustafa Cengiz'i hem şampiyonluğu hem de Olağan Seçim Genel Kurulu sonrası yeniden başkan seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Görüşme sonrasında Cengiz, Büyükelçi Audrius Bruzga'ya isminin yazılı olduğu Galatasaray forması hediye ederken, Litvanya Büyükelçisi de Mustafa Cengiz'e, Litvanya basketbolunun sembol takımlarından olan Zalgiris Kaunas'ın formasını takdim etti.

Büyükelçi Bruzga, görüşme sonrasında Galatasaray Stadyum Müzesi turuna da katıldı.

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Litvanya Büyükelçisi'nden Mustafa Cengiz'e ziyaret
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