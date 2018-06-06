Mircea Lucescu gelecekten umutlu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 2018 FIFA Dünya Kupası ev sahibi Rusya ile deplasmanda yaptıkları maçta iyi mücadele ettiklerini ve alınan sonuçtan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Başkent Moskova'daki CSKA Arena'da yapılan ve 1-1 sona eren maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lucescu, "Sonuçtan mutluyum. Bence dengeli bir sonuç oldu. Her iki ekibin de gol pozisyonları oldu." dedi.

Türk Milli Takımı'nın geleceğinden umutlu olduğunu vurgulayan Rumen teknik adam, şöyle konuştu:

"Bizim için iyi bir hazırlık maçıydı. Dünya Kupası'na gidecek Rusya'nın doğal olarak baskısı vardı. Hızlı hücumlarda ve kontrataklarda bazı hatalar yaptılar. İkinci yarı oyunu dengelemeye çalıştık. Bunu da başardık. Arkalarında boş alan bulduk. Yeni ve genç bir ekibiz. Tamamen farklı bir oyun yapımız var. Oyunun kontrolünü elinde tutmak isteyen bir oyun yapısına sahibiz. Avrupa Şampiyonası öncesine hazırlık yapan bir takımız. Bugün 24 yaş altında 7 oyuncumuz süre aldı. Türk Milli Takımı'nın geleceği için çok iyi bir şey. 30 yaş ve üzeri oyunculardan kurulu ekibimizi gençleştirdik. Şimdi yeni bir dönem içindeyiz. Bu gençleri de tecrübeli ağabeylerinin yardımıyla bir üst seviyeye çıkarmak istiyoruz."

"GENÇLERLE ÇALIŞMAYI SEVİYORUM"

"Daha uzun çalışabilmeyi umut ederdim ama genelde maçlardan 3-4 gün önce bir araya gelebiliyoruz. Bu yüzden fiziksel çalışmadan çok kafa yapısıyla ilgili çalışmamız oluyor. Çünkü fazla vaktimiz kalmıyor. Oyuncularımız medyanın tam güvenini kazanmış durumda değil. Çünkü daha gençler. Herkes şu anda Türkiye'de büyük kulüplere, kulüp takımlarına odaklanmış durumda, milli takıma değil. Baktığımız zaman burada kaç Türk basın mensubu var? Gençlerle çalışmayı çok seviyorum. Buna da devam edeceğim. Çok iyi bir ekip kuracağıma eminim. Buna kendimi ikna ettim. Çalışma arkadaşlarımın ve oyuncularımın güvenini de kazandım. Onlara da güveniyorum."

"DÜNYA KUPASI'NDA RUSYA VE BREZİLYA'YI DESTEKLİYORUM"

Dünya Kupası'nda Rusya ve Brezilya'yı desteklediğini aktaran 72 yaşındaki teknik adam, "Rus Milli Takımı'nda arkadaşlarım ve eski öğrencilerim var. Dünya Kupası'nda ben de Rusya'nın bir fanatiğiyim. Umarım yarı final görürler. Hak ediyorlar. İyi ve büyük oyuncular var. İlk iki maçı kazanırlarsa daha da mutlu olacaklar ve yukarı çıkmak için şevkleneceklerdir. Brezilya Milli Takımı'nda 6 oyuncum var. Bu Dünya Kupası'nda iki ekibim var. Rusya ve Brezilya'yı duygusal anlamda destekliyorum. Brezilya'nın takımı çok iyi. İyi sonuçlar alıyorlar. İyi bir gruptalar. Sahada ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Üst düzey bir profesyonellik söz konusu. Birçoğunun benim tarafımdan yetiştirildikleri belli." diyerek sözlerini tamamladı.