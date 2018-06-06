Pepe için Suudi Arabistan iddiası

Tosic'i Çin'e sattıktan sonra defans hattından başka bir oyuncuyu göndermeyi düşünmeyen Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Pepe için Portekiz gazetesi A Bola tarafından Suudi Arabistan takımı Al-İttihad'ın Beşiktaş'a resmi teklif yaptığı iddia edildi.

DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA DEĞERLENDİRİLECEK

Al-İttihad'ın Pepe için çok ciddi olduğu ve yıldız stoperi mutlaka kadrosuna katmak istediği de haberin ayrıntıları içinde yer aldı. Beşiktaş 2'nci Başkanı Ahmet Nur Çebi vasıtasıyla iletilen teklifin Dünya Kupası sonrası değerlendirmeye alınacağı gelen bilgiler arasında.

ADRIANO VE QUARESMA'YA DA TALİPLER VAR

Ancak, Pepe de tıpkı Adriano ve Quaresma gibi, Arap ülkelerinin yanı sıra Çin'de oynamayacaklarını ve Beşiktaş ile yola devam edeceklerini daha önce net bir şekilde yönetime bildirmişti. Teknik direktör Şenol Güneş, Babel'in de dahil olduğu Pepe, Quaresma ve Adriano'nun satılmasına kesinlikle karşı çıkıyor.