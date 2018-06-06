Trabzonspor, stoper Damien Da Silva ile anlaştı!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan ve bu noktada önceliğini stoper mevkiine veren Trabzonspor'un, tamamlanan sezonda Fransız ekibi Caen'de forma giyen Damien Da Silva'nın transferinde son aşamaya geldiği öğrenildi.

Teknik direktör Ünal Karaman ile sözleşme imzalanmasının ardından gelecek sezon için iç ve dış transferde çalışmalara başlayan bordo-mavililer, ilk etapta sözleşmeleri sona eren Uğur Demirok, Jan Durica ile Tomas Hubocan'ın takımdan ayrılmalarının ardından stoper mevkiinde oluşan boşluğu doldurmak için harekete geçti.

Bu noktada bir süredir girişimlerini sürdüren Trabzonspor'un 2017-18 sezonunu Fransız ekibi Caen'de tamamlayan 30 yaşındaki Fransız stoper Damien Da Silva'nın transferinde son aşamaya geldiği kaydedildi.

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Transferde maliyeti düşük oyunculara yönelen, özellikle bonservissiz oyunculara yoğunlaşan bordo-mavililer, 30 Haziran'da Caen ile olan sözleşmesi sona erecek tecrübeli savunmacı ile prensipte anlaşmanın sağlandığı, sözleşmedeki son detayların görüşüldüğü ifade edildi.

Aynı zamanda oyuncuya Türkiye'den farklı tekliflerin de olduğu vurgulandı. Damien Da Silva, 2017-18 sezonunda Caen forması ile lig ve kupada toplamda 36 maçta 3 bin 161 dakika süre alırken, 4 de gol kaydetti.