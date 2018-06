Yeni Malatyaspor'dan 'Azubuike' iddialarına cevap

Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Erdal Gündüz yaptığı açıklamada, takımın kamp programının iki etap halinde gerçekleşeceğini, bunların Bolu ve Düzce'de olacağını belirtti.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini ancak basında yer alan isimlerin doğru olmadığını kaydeden Gündüz, Yeni Malatyaspor'un herkesle ilgilenecek bir takım olduğunu söyledi.

Gündüz, görüştükleri her oyuncu için ortaya çıkan "anlaştık" algısının da gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Taraftarlarımız bilsin ki biz anlaştığımız takdirde isimleri kendi sitemiz üzerinden yayımlayacağız. Türkiye'deki dövizin çok yükselmesi bizi yıprattı. Geçen yıl döviz kurundan büyük zarar ettik. Yıldız oyuncu 2 milyon avrodan aşağı gelmiyor. Ondan dolayı fazla yıldız değil ama ona yakın oyuncu alacağız. Biz, yıldızdan ziyade takıma faydası olacak isimlerle anlaşacağız. Geçen yılın kadrosunun üstüne çıkacağız." diye konuştu.

AZUBUIKE'NİN GALATASARAY'A GİDECEĞİ YÖNÜNDEKİ İDDİALAR ÜZERİNE

Sarı-siyahlı formayı giyen futbolcular için şu an diğer kulüplerden resmi bir teklif gelmediğini de bildiren Gündüz, kendileri gibi takımlarda değerini bulan futbolcuların hemen gönderilmesinden yana olduğunu anlattı.

Gündüz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şu an oyuncularımız için herhangi bir kulüpten teklif gelmedi. Futbolcularımız için beklediğimiz değeri görürsek her takıma veririz. İnşallah sezona iyi başlarız, yapacağımız transferlerde yanılmayız. Oyuncu eski takımında çok iyi oynuyor ama yeni transfer olduğu takımda şehir, arkadaşlık gibi nedenlerden dolayı tam performans veremiyor, bu normal bir şey. İnşallah her şey Yeni Malatyaspor için hayırlı olur."