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- görüşmesi başladı

Fenerbahçe'de merakla beklenen - görüşmesi başladı. Ali Koç'un daveti üzerine Ülker Stadyumu'na gelen Kocaman'dan takımın durumu hakkında bilgi alacak ve taraflar, yeni dönem hakkında konuşacak.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 19:36 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 20:11
Ali Koç - Aykut Kocaman görüşmesi başladı

Fenerbahçe'nin yeni başkanı ile teknik direktör görüşmesi başladı. Önce Comolli ile görüşen ve 3 yıllık anlaşma sağlayan Ali Koç, daha sonra Aykut Kocaman'ı kulübe davet etti.

Seçim öncesi yeni yönetimin önünü açmak için istifa etmesi beklenen ve bu kararı seçim sonrasına bırakan Aykut Kocaman, Ali Koç ile görüşmek için Ülker Stadyumu'na geldi.

Yapılan görüşmede takımın durumu hakkında bilgi alacak olan başkan Koç, yeni dönem planlaması hakkında da Kocaman ile konuşacak.

Kocaman'ın sunduğu rapor sonrası Koç, "Seninle devam etmeyeceğiz" derse, tecrübeli teknik adam istifa dilekçesini sunup 8 milyon liralık tazminatından vazgeçecek.

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Ali Koç - Aykut Kocaman görüşmesi başladı
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