Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi

Bir süredir teknik direktör arayışlarını sürdürAntalyalyaspor, deneyimli çalıştırıcı Bülent Korkmaz ile prensip anlaşmasına vardı.

Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra bir süredir teknik direktör arayışında olan Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile prensip anlaşmasına vardı. Erol Bulut ve Rıza Çalımbay gibi isimlerle de görüşmeler gerçekleştiren Antalyaspor, son olarak 2015-2016 sezonunda Mersin İdman Yurdu'nu çalıştıran Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardı.

Kırmızı-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı deneyimli çalıştırıcı ile önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.