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'da dönemi

ekiplerinden , 'ndan boşalan teknik direktörlük görevi için 'la prensipte anlaştı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 21:38 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 21:42
Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi

Bir süredir teknik direktör arayışlarını sürdürAntalyalyaspor, deneyimli çalıştırıcı ile prensip anlaşmasına vardı.

ile yollarını ayırdıktan sonra bir süredir teknik direktör arayışında olan , Bülent Korkmaz ile prensip anlaşmasına vardı. Erol Bulut ve gibi isimlerle de görüşmeler gerçekleştiren Antalyaspor, son olarak 2015-2016 sezonunda 'nu çalıştıran Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardı.

Kırmızı-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı deneyimli çalıştırıcı ile önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
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