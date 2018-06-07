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Badji transferini bitirmek üzere

yönetimi, transfer listesinde yer alan ’nin menajeri ile ’da görüşme gerçekleştirecek.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2018 13:36
Bursaspor Badji transferini bitirmek üzere

Yeşil-beyazlı takımda Teknik Direktör Samet Aybaba'nın göreve gelmesinin ardından kadroya ilk olarak 18 yaşındaki Makedon futbolcu Jani Atanasov katılmıştı. Genç isimle prensip anlaşmasına varan , listesinde yer alan Badji için de girişimlerini sürdürüyor. Bonservisi Anderlecht'te bulunan ve geçen sezon Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Senegalli oyuncunun menajerini 'ya davet eden yeşil-beyazlı idareciler, transferi birkaç gün içerisinde sonuçlandırmak istiyor.

Öte yandan Belçika ekibinin bonservis bedeli olarak 1 milyon Euro talep ettiği, Bursaspor yönetiminin de bu ücreti aşağıya çekmeye çalıştığı bildirildi.

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Bursaspor Badji transferini bitirmek üzere
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