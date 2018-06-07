Bursaspor Badji transferini bitirmek üzere

Yeşil-beyazlı takımda Teknik Direktör Samet Aybaba'nın göreve gelmesinin ardından kadroya ilk olarak 18 yaşındaki Makedon futbolcu Jani Atanasov katılmıştı. Genç isimle prensip anlaşmasına varan Bursaspor, listesinde yer alan Badji için de girişimlerini sürdürüyor. Bonservisi Anderlecht'te bulunan ve geçen sezon Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Senegalli oyuncunun menajerini Bursa'ya davet eden yeşil-beyazlı idareciler, transferi birkaç gün içerisinde sonuçlandırmak istiyor.

Öte yandan Belçika ekibinin bonservis bedeli olarak 1 milyon Euro talep ettiği, Bursaspor yönetiminin de bu ücreti aşağıya çekmeye çalıştığı bildirildi.