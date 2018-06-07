Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman kararını verdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, geleceğiyle ilgili kararını verdi. A Spor'un haberine göre deneyimli çalıştırıcı istifa etmeme kararı aldı.

Kocaman konuyla ilgili, "Gündemimde istifa yok. İstifa haberleri gerçek dışı. Fenerbahçe'nin yeni bir başkanı var. Bizimle ilgili bir tasarrufu olacak. Şu anda görevimizin başındayız ama yönetimin başka tasarruf olursa bunu oturur konuşuruz. İstifa etmiyorum görevimin başındayım." ifadelerini kullandı.

53 yaşındaki çalıştırıcının bu kararı üzerine, hafta sonu gerçekleştirilen Seçimli Olağan Genel Kurul'da 16 bin 92 oyla başkan seçilen Ali Koç'un vereceği karar beklenmeye başladı. Seçimden önce özel bir televizyon kanalında, başkan seçilmesi halinde Aykut Kocaman'la yola devam edip etmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Koç, "Aykut Hoca, bir hocadan fazlası. Aykut Kocaman ile devam etmek isterdim. İstikrardan yanayım. Ancak taraftarın beklentisi var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Devam edip etmemekle ilgili bir şey söyleyemiyorum. Seçilirsek düşünüp karar vereceğim." ifadelerini kullanmıştı.

2017-18 Spor Toto Süper Ligi sezonunda Aykut Kocaman yönetiminde şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdüren Fenerbahçe, sezonu 72 puanla, lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamladı. Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 78 golle sezonun en çok gol atan takımı olmayı başarırken 42 averajla da bu alanda zirveyi şampiyon Galatasaray'la paylaştı.

Aykut Kocaman'ın geleceğiyle ilgili nihai kararın Ali Koç'la yapılacak görüşmenin ardından netleşmesi bekleniyor.