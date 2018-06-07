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İtalya'dan sürpriz iddia: Nagatomo'ya de talip!

İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Çıkan habere göre, 'ın bonservisini almak istediği 'ya de talip oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.6.2018 15:20 Güncelleme Tarihi: 7.6.2018 15:30
İtalya'dan sürpriz iddia: Nagatomo'ya Fenerbahçe de talip!

Geçen sezonu 'da bitiren ve sarı kırmızılı takımın bonservisini almak için Inter'le masaya oturduğu inde flaş bir gelişme yaşandı.

İLK GÖRÜŞME OLUMSUZ SONUÇLANDI

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Galatasaray Asbaşkanı Abdürrahim Albayrak, Nagatomo transferi için Inter'le görüşmeye, Milano'ya gitti. Burada Inter yönetimi ile masaya oturan Albayrak, sarı kırmızılı takımın teklifi olan 2 milyon Euro'yu iletti. Ancak Inter 3 milyon Euro da ısrar edince görüşme olumlu tamamlanamadı ve Galatasaray cephesi düşünmek için süre istedi.

'NAGATOMO İÇİN TÜRK DERBİSİ' FENERBAHÇE...

Öte yandan gazete haberinde 'nin de Nagatomo'ya ilgi gösterdiğini ve teklif yapabileceğini belirtti. Bu haber üzerine Inter haber siteleri de 'Nagatomo için Türk derbisi' başlıklarını kullandı.

Başarılı sol bek, devre arasında kiralık olarak geldiği Galatasaray'da etkili bir futbol oynamış ve Fatih Terim tarafından takımda tutulması istenmişti.

Galatasaray ve Inter cephesi önümüzdeki günlerde Nagatomo'nun bonservisi için bir kez daha masaya oturacak.

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İtalya'dan sürpriz iddia: Nagatomo'ya Fenerbahçe de talip!
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