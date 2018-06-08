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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklaması

Cumhurbaşkanı , özel bir televizyonda katıldığı programda soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'de hafta sonu yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkanlığa seçilen 'un zaferini yorumladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; , ve hakkında da açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 8.6.2018 00:49 Güncelleme Tarihi: 8.6.2018 01:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe açıklaması

Cumhurbaşkanı , katıldığı özel bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Futbol dünyasında yaşanan son gelişmeleri de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'de hafta sonu gerçekleştirilen ve 'un zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçimi hakkında şu açıklamaları yaptı, "Gerçekten Ali Bey açık ara bir başarı elde etti. Doğrusu ben de evvelsi gün arayıp kendisini tebrik ettim. Yeni dönemde o da artık bu beklenen başarıyı ortaya koyması lazım. Sadece ulusal bazda müsabakalar olmayacak. Zannediyorum, hocayla devam etme gibi bir şeyi var. Aykut Hoca ile devam etmeleri, eksiklerin giderilmesi onların sorunudur. Tüm futbolcularla atılacak adımlarda güçlü bir Fenerbahçe ortaya çıksın isteriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017-18 sezonunu şampiyon bitiren hakkında, "Galatasaray iyi bir noktaya gelmiş vaziyette. Orada da Fatih Hoca'nın kendine has üslubu ve ispatlamış olduğu konumu var." derken ve Medipol hakkında da, "Beşiktaş'ta Şenol Hoca zaten tartışılmaz bir durumu var. Kimler gidecek, kalacak bunlar belli değil. Biz de bunları gazetelerden takip ediyoruz. Bizim bu kulüplerimiz, da dahil. Başakşehir de benim takım. Orada da Abdullah Hoca kendisini ispatlamış vaziyette. Başakşehir'in de ulusal, uluslararası bazdaki başarıları bizleri çok çok sevindirecektir. Kulüplerimize başarılar diliyorum. Artık uluslararası bazda şöyle bir zorlarlarsa biz de iftihar ederiz." şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe açıklaması
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