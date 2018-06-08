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'da istifa etti

Spor Toto 1'inci Lig'de teknik direktörlük görevine Osman Özköylü'yü getiren 'da Sportif Direktör , istifa etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2018 12:58
Denizlispor'da Bülent Ertuğrul istifa etti

Daha önce futbolcu olarak uzun yıllar forma giydiği kulüpte geçen sezon sportif direktörlük görevine getirilen , görevinin sona erdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Ertuğrul, "Görev süremiz boyunca bizden desteğini esirgemeyen sayın protokolümüze, Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a, Kulüp Başkanımız Mustafa Üstek ile değerli yönetim kurulu üyelerimize ve büyük taraftarlarımıza teşekkür ederim" dedi.

KALEYE REKORTMEN FİLE BEKÇİSİ

, Osman Özköylü'nün 6 yıl sonra teknik direktörlüğe getirilmesiyle iç ve dış transfere hız verdi. spor'un Asil Kaan'ın ayrıldığı kale için Boluspor'dan ayrılan Ertuğrul Taşkıran ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. 28 yaşındaki file bekçisi Ertuğrul'un geçen sezon başında Fenerbahçe'den genç futbolcu Melih Okutan'la birlikte 1 milyon Euro bonservis bedeliyle 1'inci Lig'deki Boluspor'a transfer olması tartışma yaratmıştı. Tecrübeli file bekçisi, 1'inci Lig'de rekor bonservisle geldiği Bolu'da yalnız 2 maçta görev yapabilmişti.

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Denizlispor'da Bülent Ertuğrul istifa etti
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