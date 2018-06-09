Son dakika: Bülent Korkmaz Antalyaspor'da

Hamza Hamzoğlu ile yollarını ayıran kırmızı beyazlı kulüp, teknik direktörlük görevi için Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardı.

Antalya lyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya varmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Bülent Korkmaz'ın teknik direktörlük kariyerinde, Gençlerbirliği, Kayseri Erciyesspor, Bursaspor, Galatasaray, FK Baku, Karabükspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Mersin İdmanyurdu gibi takımlar yer alıyor.