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Son dakika: Antalyaspor'da

Antalyaspor'da Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

Giriş Tarihi: 9.6.2018 16:02 Güncelleme Tarihi: 9.6.2018 16:43
Son dakika: Bülent Korkmaz Antalyaspor'da

Hamza Hamzoğlu ile yollarını ayıran kırmızı beyazlı kulüp, teknik direktörlük görevi için ile anlaşmaya vardı.

Antalyalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya varmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Bülent Korkmaz'ın teknik direktörlük kariyerinde, Gençlerbirliği, Kayseri Erciyesspor, Bursaspor, Galatasaray, FK Baku, Karabükspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Mersin İdmanyurdu gibi takımlar yer alıyor.

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Son dakika: Bülent Korkmaz Antalyaspor'da
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