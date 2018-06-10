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takımı Bosporus 2. Ligi'ne yükseldi

3. Lig play-off turu rövanşında Langnau takımını 3-2 yenen ekibi Bosporus, gelecek sezon 2. ligde mücadele edecek.

Giriş Tarihi: 10.6.2018 14:45
Türk takımı Bosporus İsviçre 2. Ligi'ne yükseldi

'nin başkenti Bern'de oynanan play-off turu ilk maçında rakibini evinde 2-0 mağlup eden Bosporus, deplasmandaki karşılaşmayı da kazanarak 2. yükseldi.

Maçı izleyen ve sonrasında futbolcuların sevincine ortak olan iye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosphorus'u başarısından dolayı tebrik etti.

birleştirici gücüne inandığını belirten Saygılı, Türk takımına gelecek sezon 2. ligde başarılar diledi.

Bosporus Kulübü Başkanı Çetin Tiryaki ise elde edilen başarı nedeniyle çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Bu başarı İsviçre'deki Türk toplumuna armağan olsun. İsviçre'ye gelen ilk gurbetçi büyüklerimizin 1972 senesinde kurduğu bir takımız. 46 yıllık bir özlem sonucunda ikinci lige çıktık. Bugün deplasmana yaklaşık 400 civarında seyirci getirdik. Hayatında hiç maça gitmemiş insanlar, bizi yalnız bırakmamak için buraya geldi." diye konuştu.

Başkan Tiryaki, kadroda 26 Türk futbolcunun yanı sıra İsviçre, , Tayland, ve 'dan da 16 futbolcu yer aldığını kaydetti.

Bern ve civarında yaşayan Türk vatandaşları tarafından kurulan Bosporus, Türkgücü Basel'in ardından İsviçre 2. Lig'de yer alan ikinci Türk takımı oldu.

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Türk takımı Bosporus İsviçre 2. Ligi'ne yükseldi
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