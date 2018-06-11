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, son olarak Elazığspor'da forma giyen 25 yaşındaki ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 18:54
Alpaslan Öztürk Göztepe’de

'in İzmirli temsilcisi , son olarak Elazığspor'da forma giyen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Belçika'nın Anvers şehrinde doğan Alpaslan Öztürk, futbola Berchem Sport altyapısında başladıktan sonra 2009 yılında Birmingham City altyapısına transfer oldu.

Profesyonel futbol kariyerine İngiltere'de başlayan Alpaslan ardından Belçika'nın Beerschot ve Standart Liege takımlarında forma giydi. 2013-2014 sezonu devre arasında Kasımpaşa ile anlaşarak Türkiye kariyerine başlayan 25 yaşındaki oyuncu ülkemizde Kasımpaşa'nın yanı sıra Eskişehirspor ve Elazığspor takımlarının formalarını giydi.

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Alpaslan Öztürk Göztepe’de
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