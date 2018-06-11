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'da heyecanı

Trabzonspor ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla transfer piyasasının en konuşulan isimlerinden biri haline gelen 'nun La Liga'nın Celta Vigo ekibi ile anlaştığı yönünde çıkan haberler, yıldız futbolcuyu yetiştiren 'ı da heyecanlandırdı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 14:15
Altay'da Okay Yokuşlu heyecanı

Yurtdışına transfer olmaya hazırlanan Okay'ın sözleşmesinde, "7.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi yer aldığı öğrenilirken FIFA'nın, "Dayanışma Mekanizması" talimatına göre yetiştirici kulüp konumundaki Altay da bu bonservis ücretinden payını alacak. Futbola başladığı siyah-beyazlı kulüpten 2011 yılında Kayserispor'a transfer olan 'nun bonservisinden 12-23 yaşları arasında yetişmesine katkıda bulunan kulüpler pay kazanacak.

FIFA, bir futbolcunun yurt dışı transferlerinde yüzde 5'lik payı yetiştirici kulüplere bölüştürüyor. 24 yaşındaki Okay, 12-17 yaşları arasında 'da, 17-21 yaşları arasında Kayserispor'da, 21-23 yaşları arasında ise Trabzonspor'da forma giydi. Yapılan yaş hesaplarına göre Altay, transfer gerçekleşirse 7.5 milyon Euro'dan yüzde 1.5 pay alarak kasasına 112 bin 500 Euro koyacak. Mali sıkıntılar nedeniyle transferde sessiz kalan ekibi böylece yaklaşık 600 bin TL kazanmış olacak. Altay'da henüz 16 yaşında Spor Toto 1'inci Lig'de ilk profesyonel maçına çıkan Okay, 17 yaşında 2 milyon 300 bin TL bonservis ücretiyle Kayserispor'a gitmişti. Yetenekli futbolcu ilk kez 2015'te A Milli Takım'da görev aldı.

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Altay'da Okay Yokuşlu heyecanı
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