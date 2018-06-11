Beşiktaş, Brezilyalı yıldızın transferinde mutlu sona yaklaştı
Spor Toto Süper Lig’de gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmeyi amaçlayan Beşiktaş, transferde hareketli günler yaşıyor. Siyah beyazlılar Brezilyalı yıldızın transferinde mutlu sona yaklaşırken eski yıldızına da teklifte bulundu.
Giriş Tarihi: 11.6.2018 22:02Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 22:17
Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak üzere girişimlere başladı. Önümüzdeki sezon şampiyonluğa yeniden ulaşmayı amaçlayan Beşiktaş yıldız oyuncunun transferini bitirmeye çok yakın.