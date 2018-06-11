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, Brezilyalı yıldızın transferinde mutlu sona yaklaştı

Spor Toto Süper Lig’de gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmeyi amaçlayan , transferde hareketli günler yaşıyor. Siyah beyazlılar Brezilyalı yıldızın transferinde mutlu sona yaklaşırken eski yıldızına da teklifte bulundu.

Giriş Tarihi: 11.6.2018 22:02 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 22:17
Beşiktaş, Brezilyalı yıldızın transferinde mutlu sona yaklaştı

, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak üzere girişimlere başladı. Önümüzdeki sezon şampiyonluğa yeniden ulaşmayı amaçlayan Beşiktaş yıldız oyuncunun transferini bitirmeye çok yakın.

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Beşiktaş, Brezilyalı yıldızın transferinde mutlu sona yaklaştı
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