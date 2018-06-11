Kasımpaşa, Khalili'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Filistin asıllı İsveçli futbolcu Abdul Rahman Khalili'yi renklerine bağladı.

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamaya göre 2017-2018'de Gençlerbirliği forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini 3 yıllığına lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törende Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin de hazır bulundu.

Futbol hayatına İsveç'te başlayan Khalili, geçmiş sezonlarda Mersin İdmanyurdu forması da giymişti.