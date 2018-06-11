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, Khalili'yi transfer etti

ekiplerinden , son olarak 'nde forma giyen Filistin asıllı İsveçli futbolcu 'yi transfer etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 21:31 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 21:36
Kasımpaşa, Khalili'yi transfer etti

ekiplerinden , Filistin asıllı İsveçli futbolcu 'yi renklerine bağladı.

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamaya göre 2017-2018'de forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini 3 yıllığına lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törende Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin de hazır bulundu.

Futbol hayatına İsveç'te başlayan Khalili, geçmiş sezonlarda Mersin İdmanyurdu forması da giymişti.

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Kasımpaşa, Khalili'yi transfer etti
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