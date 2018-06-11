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’dan teknik kadro açıklaması

’da Profesyonel Takım Menajerliği’ne ’un atandığı, teknik kadrodaki güçlendirmenin ise devam ettiği belirtildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2018 17:26 Güncelleme Tarihi: 11.6.2018 17:27
Trabzonspor’dan teknik kadro açıklaması

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Teknik Direktörlük görevine 'ın getirilmesinin ardından Profesyonel Takım Menajerliği'ne atanmıştır. Teknik Direktörümüz Ünal Karaman'ın yardımcılıklarını Hüseyin Çimşir, Metin Aktaş, Yrd. Doç. Dr. Timur Atalay, Olcay Mülazımoğlu ve Ümit İnal üstlenecektir. Kondisyoner olarak ise Gökhan Kandemir görev yapacaktır. Teknik kadromuzdaki güçlendirme devam edecek olup, Türkiye Futbol Federasyonu stanydartlarında uygun görevlendirmeler en kısa zamanda tamamlanıp kamuoyuna duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Trabzonspor’dan teknik kadro açıklaması
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