Van der Wiel'i dolandıranlar yargılanacak!

Hollandalı futbolcu Van der Wiel'i 4.5 milyon dolar dolandırdığı öne sürülen Ümit Akbulut ve Sinan Siner hakkında dava açıldı. Olay, 2016 yılında yaşandı. Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Van der Wiel, kendisine bir imaj danışmanı arıyordu. Ümit Akbulut ve Sinan Siner'in dünyaca ünlü boksör Floyd Maywather'la fotoğraflarını gördü. Wiel bunun üzerine sosyal medya hesabından Ümit Akbulut'la iletişime geçti. Ünlü futbolcu menajeriyle birlikte, Akbulut ve Siner'le bir otelde görüşme ayarladı.

GÜVEN KURDULAR

Ümit Akbulut buluştukları otelin kendisine ait olduğunu söyleyerek Sinan Siner'i de ortağı olarak tanıttı. İddiaya göre bir bakanın yeğeni olduğunu belirterek Türkiye'nin tanıtımı için boksör Floyd ve Justin Bieber'i Türkiye'ye getirdiğini anlattı. Ve yine iddiaya göre boksör Floyd'un menajeri olarak 'PAT' isimli birini tanıttı. Kurulan güven ardından Akbulut ve Siner'le anlaşmaya varan Wiel, imaj için G&R tasarımlı bir bileklik yaptırmaya karar verdiler. Bunun için Wiel, Siner'in hesabına 440 bin dolar yatırdı.

DOLANDIRILIP, TEHDİT EDİLDİ

Ümit Akbulut, bileklik tasarımı sonrası İstanbul'da lüks bir siteye götürerek bu sitenin annesi tarafından tasarlandığını ve sitedeki evlerin tamamının bir firmaya satıldığını ellerinde üç tane villa kaldığını ileri sürerek Wiel'e bu evleri satmak istedi. Teklifi kabul eden Wiel, iki villa için önce 1600 dolar ödedi. Ardından peyder peyder olmak üzere 1500 dolar daha ödedi.

Fenerbahçeli futbolcu Van der Wiel dolandırıldı!

ŞİKAYETÇİ OLDU

Tüm bu gelişmeler sonrası evlerin satış işlemleri sırasında, Akbulut futbolcuya iddiaya göre, "Ortada ev falan yok. Paralar tasarım için. Verdiğin paraları unut, burası Türkiye, hiçbir şey yapamazsın" şeklinde tehdit etti. Hollandalı futbolcu Van der Wiel tehditlerden sonra polise başvurarak yardım istedi. Ünlü futbolcunun ihbarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, menajerler Ümit Akbulut ile Sinan Siner'i gözaltına aldı. Olayla ilgili ifade veren ikili, Wiel'i yalanlayarak hesaptaki paraları aralarındaki sözleşmeye göre aldıklarını beyan ederek sözleşmeyi delil olarak sunsa da sözleşmede 2 milyon dolarlık anlaşma yapan Akbulut ve Siner geri kalan 2 buçuk milyonu açıklayamadı.

YARGILANACAKLAR

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hakan Aksoy tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı Aksoy soruşturma sonunda Ümit Akbulut ve Sinan Siner hakkında, "Dolandırıcılık ve tehdit" iddialarıyla iddianame düzenlendi. İddianamede, Akbulut ve Siner'in sahibi olmadıkları oteli sahibi gibi gösterdiklerini, boksör Floyd'un menajeri olarak tanıtıkları kişinin aslında Floyd'un koruması olduğu ve sözleşme kapsamında alınan paralara rağmen herhangi bir çalışma yapmadıkları kaydedildi. Savcı Aksoy, ikilinin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kendilerini olduklarından farklı tanıtarak Wiel'e yönelik hileli hareket ederek dolandıklarını ve durumu fark ederek parasını geri isteyen futbolcuyu tehdit ettiklerini kaydetti. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.