Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe Fernandao'nun yeni takımını resmen açıkladı!

'nun yeni takımını resmen açıkladı!

ekiplerinden 'nin Brezilyalı oyuncusu , Suudi Arabistan ekibi 'ya transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu José Fernando Viana de Santana'nın transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Wehda ve oyuncunun kendisi ile anlaşmaya varmıştır.'' denildi.

Giriş Tarihi: 12.6.2018 19:09 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 19:19
Fenerbahçe Fernandao'nun yeni takımını resmen açıkladı!

A Spor'un haberine göre ekiplerinden 'nin Brezilyalı santrforu , Suudi Arabistan Süper Ligi ekiplerinden 'ya transfer oldu.

FERNANDAO İLE İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu José Fernando Viana de Santana'nın transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Wehda ve oyuncunun kendisi ile anlaşmaya varmıştır. José Fernando Viana de Santana'ya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Bursaspor'un, 2014'ün ocak ayında Brezilya'nın Atletico Paranaense kulübünden transfer ettiği Brezilyalı oyuncu, 2014-15 sezonunda çıktığı 32 lig maçında 22 gol ve 7 asistle oynayarak sezonu gol kralı olarak tamamladı ve Fenerbahçe'ye transfer oldu.

31 yaşındaki oyuncu; geride bıraktığımı sezonda Fenerbahçe'yle üçüncü sezonunu geride bıraktı. Sarı lacivertli ekiple 104 resmi maçta görev alan Fernandao, 50 gol atarken 3 asist yaptı.

Fernandao 2017-18 sezonunda çıktığı 18 lig karşılaşmasına 9 gol ve 2 asistle oynadı.

İşte Dünya Kupası'nın en değerli takımları
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Fernandao'nun yeni takımını resmen açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN