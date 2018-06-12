Fenerbahçe Fernandao'nun yeni takımını resmen açıkladı!

A Spor'un haberine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Fernandao, Suudi Arabistan Süper Ligi ekiplerinden Al Wehda'ya transfer oldu.

FERNANDAO İLE İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu José Fernando Viana de Santana'nın transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Wehda ve oyuncunun kendisi ile anlaşmaya varmıştır. José Fernando Viana de Santana'ya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Bursaspor'un, 2014'ün ocak ayında Brezilya'nın Atletico Paranaense kulübünden transfer ettiği Brezilyalı oyuncu, 2014-15 sezonunda çıktığı 32 lig maçında 22 gol ve 7 asistle oynayarak sezonu gol kralı olarak tamamladı ve Fenerbahçe'ye transfer oldu.

31 yaşındaki oyuncu; geride bıraktığımı sezonda Fenerbahçe'yle üçüncü sezonunu geride bıraktı. Sarı lacivertli ekiple 104 resmi maçta görev alan Fernandao, 50 gol atarken 3 asist yaptı.

Fernandao 2017-18 sezonunda çıktığı 18 lig karşılaşmasına 9 gol ve 2 asistle oynadı.