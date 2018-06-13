Fikret Orman'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Oğuzhan Özyakup ile sözleşme uzattıklarını ve yakın zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildireceklerini söyledi.

Siyah-beyazlı takımın başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada, "Oğuzhan imzaladı. Zaten imzalıydı, ben de imzaladım, yakında KAP'a bildiririz. Geçen sene performansından memnun değildik, bu sene daha iyi şeyler bekliyoruz ondan" dedi.

Orman ayrıca eski oyuncuları Manuel Fernandes için de "Fernandes gelmek istiyor. Gidiş şeklinden memnun değildim ama bir insan hatasını kabul ediyorsa, ikinci şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Quaresma'da yaptık, iyi oldu. Manuel ile ilgili taraftarın bir isteği var, bir konuşmam lazım" diye konuştu.