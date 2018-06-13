Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fikret Orman'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması

'dan açıklaması

Başkanı , hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Oğuzhan ile sözleşme uzattıklarını belirten Orman, Kamu Aydınlatma Platformu'na yakın zamanda bildirimde bulunacaklarını belirtti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 21:28 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 21:29
Fikret Orman'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması

Başkanı , ile sözleşme uzattıklarını ve yakın zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildireceklerini söyledi.

Siyah-beyazlı takımın başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada, "Oğuzhan imzaladı. Zaten imzalıydı, ben de imzaladım, yakında KAP'a bildiririz. Geçen sene performansından memnun değildik, bu sene daha iyi şeyler bekliyoruz ondan" dedi.

Orman ayrıca eski oyuncuları Manuel Fernandes için de "Fernandes gelmek istiyor. Gidiş şeklinden memnun değildim ama bir insan hatasını kabul ediyorsa, ikinci şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Quaresma'da yaptık, iyi oldu. Manuel ile ilgili taraftarın bir isteği var, bir konuşmam lazım" diye konuştu.

İşte Dünya Kupası'nın en değerli takımları

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fikret Orman'dan Oğuzhan Özyakup açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN