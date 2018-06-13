Riad Bajic 1 yıl daha Başakşehir'de

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Serie A takımı Udinese'den Medipol Başakşehir'e kiralık olarak gelen Riad Bajic, turuncu-lacivertli kulüp tarafından satın alma opsiyonu ile 1 yıl daha kiralandı.

Medipol Başakşehir'in Bajiç transferiyle ilgili olarak internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak takımımıza katılan Riad Bajic ve kulübü Udinese ile yapılan görüşmeler sonucunda, Bosna Hersekli futbolcu satın alma opsiyonu ile 1 yıl daha kiralandı.

2017-2018 sezonunda forma giydiği 9 maçta 3 gol atan Bajic, yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek.

Riad Bajic'e bir kez daha hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz."