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'nun yeni takımını resmen açıkladı! Jose Fernandao i...

ekiplerinden 'nin Brezilyalı oyuncusu , Suudi Arabistan ekibi 'ya oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu de Santana'nın transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Wehda ve oyuncunun kendisi ile anlaşmaya varmıştır.'' denildi. İşte Fernandao transferi ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 13.6.2018 00:04 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 01:50
Fenerbahçe Fernandao'nun yeni takımını resmen açıkladı! Jose Fernandao transferi...

A Spor'un haberine göre ekiplerinden 'nin Brezilyalı santrforu , Suudi Arabistan Süper Ligi ekiplerinden 'ya oldu.

FERNANDAO İLE İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu de Santana'nın transferi konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Wehda ve oyuncunun kendisi ile anlaşmaya varmıştır. José Fernando Viana de Santana'ya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Bursaspor'un, 2014'ün ocak ayında Brezilya'nın Atletico Paranaense kulübünden transfer ettiği Brezilyalı oyuncu, 2014-15 sezonunda çıktığı 32 lig maçında 22 gol ve 7 asistle oynayarak sezonu gol kralı olarak tamamladı ve 'ye transfer oldu.

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FERNANDAO'NUN GERİDE BIRAKTIKLARI

31 yaşındaki oyuncu; geride bıraktığımı sezonda Fenerbahçe'yle üçüncü sezonunu geride bıraktı. Sarı lacivertli ekiple 104 resmi maçta görev alan Fernandao, 50 gol atarken 3 asist yaptı.

Fernandao 2017-18 sezonunda çıktığı 18 lig karşılaşmasına 9 gol ve 2 asistle oynadı.

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Fenerbahçe Fernandao'nun yeni takımını resmen açıkladı! Jose Fernandao transferi...
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