Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son Dakika: İspanya milli takım teknik direktörü Julen Lopetegui kovuldu!

Son Dakika: İspanya milli takım teknik direktörü kovuldu!

Dünya Kupasının başlamasına bir gün kala gelen son dakika haberiyle birlikte futbol dünyası sarsıldı! Real Madrid'in yeni teknik direktörü olan mevcut İspanya milli takım teknik patronu kovuldu!

Giriş Tarihi: 13.6.2018 13:10 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 13:20
Son Dakika: İspanya milli takım teknik direktörü Julen Lopetegui kovuldu!

İspanya Futbol Federasyonu resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Lopetegui ile yolların ayrıldığı açıklandı! Real Madrid ile kazandığı başarıların ardından görevinden ayrılan Zinedine Zidane'dan sonraki Real Madrid teknik direktörü olan Julien Lopetegui kovuldu!

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales; şok gelişmenin ardından açıklamalarda bulundu.

"Julen Lopetegui ile anlaşmamızı bozmak zorunda kaldık. Çok iyi bir teknik adamdı ancak bu davranışı kabul edemezdik. Lopetegui, bilgimiz olmadan Real Madrid'e imza attı. İhanete uğramış hissetmiyorum ama olması gereken buydu. Oyuncularla konuştum Dünya Kupası'nda ellerinden geleni yapacaklar."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: İspanya milli takım teknik direktörü Julen Lopetegui kovuldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN