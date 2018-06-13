Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Transferin en hızlısı Kayserispor

in en hızlısı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , şu ana kadar durgun geçen 2018-19 sezonun en hızlı kulübü oldu. Sarı kırmızılılar, biri gurbetçi olmak üzere 3 genç oyuncuyla sözleşme imzaladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 10:16
Transferin en hızlısı Kayserispor

Teknik direktörlüğe Ertuğrul Sağlam'ı getirdikten sonra iç ve dış çalışmaları için kolları sıvayan spoAntalyalyaspor'lu sol bek Sakıb Aytaç (26), ardından Eskişehirspor'lu orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar (23) ve Hollanda ligi ekiplerinden Feyenoord'un kanat oyuncusu Bilal Başaçıkoğlu ile mukavele yaptı.

Başkanı Erol Bedir, ellerini çabuk tutup, bir çok kulübün peşinde olduğu gözde isimleri sarı kırmızılı takıma kazandırdıklarını, şu anda Süper Lig'de transferin en hızlı takımının Kayserispor olduğunu söyledi.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Bedir, ''Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezon kiralık oynayan Amorim, Nikola ve Badji ayrıldı. Bia ve Meleg de başka takımlara transfer oldu. Bunlara karşın, transfer sezonun başlamasıyla birlikte 3 oyuncuyu renklerimize kattık. Teknik kadromuzun da planlamasıyla bir orta saha ve bir kanat oyuncusu daha alıp, transferi kapatacağız. Ancak, sözleşmesi süren oyuncularımızdan gitmek isteyen veya teknik kadromuzun isteği olursa başka oyuncularda alabiliriz. Transferlerimizi 29 Haziran'daki birinci kamp dönemi öncesi tamamlayacağız'' açıklamasını yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Transferin en hızlısı Kayserispor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN