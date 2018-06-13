Transferin en hızlısı Kayserispor

Teknik direktörlüğe Ertuğrul Sağlam'ı getirdikten sonra iç ve dış transfer çalışmaları için kolları sıvayan KayserispoAntalyalyaspor'lu sol bek Sakıb Aytaç (26), ardından Eskişehirspor'lu orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar (23) ve Hollanda ligi ekiplerinden Feyenoord'un kanat oyuncusu Bilal Başaçıkoğlu ile mukavele yaptı.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ellerini çabuk tutup, bir çok kulübün peşinde olduğu gözde isimleri sarı kırmızılı takıma kazandırdıklarını, şu anda Süper Lig'de transferin en hızlı takımının Kayserispor olduğunu söyledi.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Bedir, ''Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezon kiralık oynayan Amorim, Nikola ve Badji ayrıldı. Bia ve Meleg de başka takımlara transfer oldu. Bunlara karşın, transfer sezonun başlamasıyla birlikte 3 oyuncuyu renklerimize kattık. Teknik kadromuzun da planlamasıyla bir orta saha ve bir kanat oyuncusu daha alıp, transferi kapatacağız. Ancak, sözleşmesi süren oyuncularımızdan gitmek isteyen veya teknik kadromuzun isteği olursa başka oyuncularda alabiliriz. Transferlerimizi 29 Haziran'daki birinci kamp dönemi öncesi tamamlayacağız'' açıklamasını yaptı.

