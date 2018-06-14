Akhisarspor 3 futbolcuyla anlaştı

Yeşil-siyahlı yönetim, Hasan Ali Adıgüzel, Aykut Çeviker ve Onur Ayık'la yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardı. Genç futbolcu Hasan Ali 4, Aykut ve Onur da 3'er yıllık mukavele imzaladı. Akhisarspor'da 2015-2016 sezonunda beri forma giyen orta saha Aykut geçen sezon 21 resmi maça çıkarken, Onur da 23 müsabakada forma giydi. Ege ekibinin altyapısından yetişen 18 yaşındaki Hasan Ali ise sakatlığını atlatıp 2 maçta forma giydi. Akhisarspor daha önce Helder Barbosa'yla da 2 yıllık sözleşme yaptı.

İç transfer görüşmelerini sürdüren Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk'un ise durumu henüz netleşmedi. Yönetimden zam talep eden ancak olumsuz yanıt alan deneyimli teknik adamla bayram sonrası bir kez daha masaya oturulacağı ve Okan Buruk'un geleceğinin bayram sonrası kesinlik kazanacağı vurgulandı. Yönetim ise Buruk'un durumu hakkında hiçbir açıklama yapmazken, taraftarlar sosyal medya üzerinden geç kalınmaması gerektiğini ifade etti. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor yeni sezonda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek.