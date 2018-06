Antoine Griezmann, Atletico Madrid'de kalacak

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Fransız futbolcu Antoine Griezmann, yuvada kaldığını açıkladı.

Antoine Griezmann Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Benim taraftarım, benim takımım, benim evim Atletico Madrid' ifadelerini kullanarak, Wanda Metropolitano Stadı'nda gülerek yer aldığı ve "Antoine Grizmann'ın kararı" yazılı bir videoyu yayınladı.

Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti ?????



Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR ?????



My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglish ????? pic.twitter.com/ByD8Cju5Yb