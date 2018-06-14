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, 'de kalacak

ekiplerinden 'de forma giyen Fransız golcü , sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla İspanyol ekibinde kalmaya devam edeceğini açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2018 23:37 Güncelleme Tarihi: 15.6.2018 00:00
Antoine Griezmann, Atletico Madrid'de kalacak

(La Liga) ekiplerinden 'de forma giyen Fransız futbolcu , yuvada kaldığını açıkladı.

Antoine Griezmann Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Benim taraftarım, benim takımım, benim evim Atletico Madrid' ifadelerini kullanarak, Wanda Metropolitano Stadı'nda gülerek yer aldığı ve "Antoine Grizmann'ın kararı" yazılı bir videoyu yayınladı.

İspanyol basınında 'ya transfer olacağı öne sürülen Griezmann'ın, aldığı bu kararla Atletico Madrid'da kaldığı da kesinleşmiş oldu.

Real Sociedad'dan 2014 yılında Atletico Madrid'e transfer olan 27 yaşındaki futbolcunun 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Griezmann ayrıca 2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nın en önemli gol ayağı olarak görülüyor.

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Antoine Griezmann, Atletico Madrid'de kalacak
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