Antoine Griezmann, Atletico Madrid'de kalacak

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Fransız futbolcu Antoine Griezmann, yuvada kaldığını açıkladı.

Antoine Griezmann Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Benim taraftarım, benim takımım, benim evim Atletico Madrid' ifadelerini kullanarak, Wanda Metropolitano Stadı'nda gülerek yer aldığı ve "Antoine Grizmann'ın kararı" yazılı bir videoyu yayınladı.

İspanyol basınında Barcelona'ya transfer olacağı öne sürülen Griezmann'ın, aldığı bu kararla Atletico Madrid'da kaldığı da kesinleşmiş oldu.

Real Sociedad'dan 2014 yılında Atletico Madrid'e transfer olan 27 yaşındaki futbolcunun 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Griezmann ayrıca 2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nın en önemli gol ayağı olarak görülüyor.