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'dan de yeni kural

Yabancı futbolcu oynatmayan , yeni bir prensip edinerek dış de anlaştığı tüm oyunculara en az 2'şer yıllık sözleşme imzalatma kararı aldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.6.2018 11:32
Altınordu'dan transferde yeni kural

Bundan sonra 1 yıllık anlaşmalar yapmayacaklarını ifade eden yöneticiler, "Kulübümüzde forma giyen futbolcular başarılı performans gösteriyorlar. Ancak 1 yıllık kontratlar nedeniyle sezon sonunda serbest kalıyorlar ve onları takımda tutmakta güçlük çekiyoruz. Bu durumun önüne geçmek için artık herkese 2 yıllık imzalar attıracağız" dedi.

'nun bu kararı vermesinde son olarak geçen sezon 13 gol atan forvet Mirkan'ın 1 yıllık anlaşmasının sona ermesinin etkili olduğu öğrenildi. temsilcisi kontratı biten sağ kanat Murat'la da ilk etapta anlaşamamış daha sonra ise tecrübeli futbolcuyu ikna etmişti.

Öte yandan diğer teklifleri değerlendiren Mirkan'ın yuvada kalması için kırmızı-lacivertli ekipten Murat ve Hasan gibi futbolcuların kendisini ikna etmeye çalıştığı, teknik heyetin de golcü oyuncudan merakla haber beklediği bildirildi.

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Altınordu'dan transferde yeni kural
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