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İngiliz ekibi başarılı teknik adamlardan ile sözleşme imzaladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.6.2018 11:53
Marcelo Bielsa, Leeds United ile anlaştı

İngiltere Championship ekibi dünya futbolunun saygın isimlerinden ile teknik direktörlük için anlaşmaya vardı. Daha önce Marsilya, Lazio ve Lille gibi takımları çalıştıran Arjantinli teknik adam kariyerinde ilk defa bir İngiliz takımı çalıştıracak. İngiltere'de daha önce çalışmak için birçok fırsatı olduğunu belirten Bielsa, "Leeds United gibi tarihi bir kulüple doğru projenin gelmesini beklemenin önemli olduğunu hissettim. Bana bir teklif yapıldı ve bunu geri çevirmek imkansızdı. Önümdeki zorluk için heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.,

Leed United, Marcelo Bielsa ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Marcelo Bielsa, Leeds United ile anlaştı
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