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'ya teklif yağıyor ama...

’nin İspanyol golcüsü Roberto sarı-lacivertli ekipte kalmak istiyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.6.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 15.6.2018 12:01
Soldado'ya teklif yağıyor ama...

'nin 2017-2018 sezonu başında Villarreal'den ettiği İspanyol futbolcu Roberto takımda kalmak istiyor. Birçok Çin ve Arap ekibinin Soldado'yu transfer etmek için iletişime geçtiği iddia edilirken 33 yaşındaki futbolcu ise bir sezon daha takımda kalıp yapılacak yeni oluşumda şampiyonluk yaşamak istiyor.

Sarı-lacivertli ekipte Fernandao'nun Arabistan ekibi Al Wehda'ya transferi ve Vincent Janssen'in kiralık olduğu için Tottenham'a dönmesinin ardından takımda tek forvet olarak kalan Soldado geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynadığı 26 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

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Soldado'ya teklif yağıyor ama...
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